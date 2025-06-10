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В рейтинг автошкол могут включить данные о погибших в ДТП выпускниках

В МВД заявили, что хотят сделать прозрачной систему получения водительских прав.

Источник: Аргументы и факты

МВД в рейтинг автошкол РФ может добавить сведения о погибших в ДТП выпускниках. Об этом рассказал замглавы МВД России Игорь Зубов, передает РИА Новости.

«Мы же хотим сделать только одно — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который желает получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому… сколько там аварий было совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них», — сказал он в ходе заседания в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в РФ захотели пересмотреть правила получения справки для водительских прав.

Будущих водителей могут обязать сдавать анализы на наркотики.