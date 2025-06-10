В рейтинг автошкол могут включить данные о погибших в ДТП выпускниках

«Мы же хотим сделать только одно — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который желает получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому… сколько там аварий было совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них», — сказал он в ходе заседания в Госдуме.