Лукашенко объяснил дефицит картофеля внутриполитическими причинами

Дефицит картофеля в Белоруссии был искусственно вызван внутриполитическими проблемами. С таким заявлением во вторник, 10 июня, выступил президент страны Александр Лукашенко на совещании по развитию национального кинематографа.
— Когда комитет госконтроля проверил некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому — вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась, — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».
Президент России Владимир Путин ранее поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Глава государства также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Он отметил, что, по словам белорусского президента, «все продали в Россию».
Позже глава республики заявил, что Белоруссия должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой стране, и России. Кроме того, белорусское правительство приняло решение об отмене ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из недружественных стран, в том числе государств — членов Европейского союза.