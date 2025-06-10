Лукашенко объяснил дефицит картофеля внутриполитическими причинами

— Когда комитет госконтроля проверил некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому — вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась, — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».