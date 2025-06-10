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Ради эффектного видео 18-летний парень из Башкирии прокатил девушку на капоте «семерки»

Житель Башкирии прокатил девушку на капоте авто ради эффектного видео.

Источник: Комсомольская правда

В Белебеевском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 18-летнего водителя, который ради эффектного видео катался на ВАЗ-2107 с девушкой на капоте. Об этом рассказала глав республиканской ГАИ Владимир Севастьянов.

Выяснилось, что молодой человек управлял автомобилем без государственных номеров и не имел водительского удостоверения. Нарушитель признал свою вину. На него составили шесть административных протоколов.

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