22-летний нападающий «Динамо» Гладышев оформил покер во второй игре за сборную России

Для 22-летнего форварда это всего лишь вторая игра в составе национальной команды. Он отличился на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. На момент публикации идёт 80-я минута, счёт 1:4 в пользу сборной России. В предыдущей встрече с Нигерией 6 июня футболист вышел на замену.
Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной, кому удавалось забить минимум четыре мяча в одной игре. Ранее оформляли Олег Саленко (пять голов Камеруну на ЧМ-1994) и Артём Дзюба (по четыре Лихтенштейну в сентябре 2015 года и Сан-Марино в июне 2019-го).
В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Гладышев забил 10 голов.
Ранее Life.ru сообщал о составе сборной России по футболу на матч против Белоруссии. Капитаном назначен Дмитрий Баринов, в воротах Андрей Лунёв. Полный состав команды под руководством Валерия Карпина: Андрей Лунёв, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев, Сергей Пиняев.