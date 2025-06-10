22-летний нападающий «Динамо» Гладышев оформил покер во второй игре за сборную России

Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной, кому удавалось забить минимум четыре мяча в одной игре. Ранее оформляли Олег Саленко (пять голов Камеруну на ЧМ-1994) и Артём Дзюба (по четыре Лихтенштейну в сентябре 2015 года и Сан-Марино в июне 2019-го).