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Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным

Экзамен по русскому языку для мигрантов с 2026 года будет только дистанционным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

«С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.

Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.