Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным

Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.