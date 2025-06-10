Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экзамен по русскому языку для мигрантов с 1 января 2026 года будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
«С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — приводятся слова замминистра в официальном Telegram-канале Минобрнауки РФ.
Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
Могилевский добавил, что сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамен принимают во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской Народной Республике и ряде других субъектов. Помимо этого, обсуждается вопрос введения устной части экзамена.