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Глава ВС Британии по-русски ответил на вопрос о важности изучения НАТО русского

Глава ВС Британии перешел неожиданно перешел на русский язык во время выступления в Парламенте.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель штаба обороны Соединённого Королевства, адмирал Тони Радакин, дал ответ на русском языке на вопрос о том, будут ли страны — участницы НАТО изучать русский язык, если они не захотят увеличивать военные бюджеты.

Отмечается, что, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он слова генсека НАТО Марка Рютте в отношении России правдивыми.

«Нет», — коротко и по-русски ответил Радакин во время выступления в нижней части Парламента Великобритании. Но в то же время он заявил, что странам — членам альянса все же нужно задуматься об увеличении военных расходов до 5% от ВВП, поскольку, он согласен с Рютте, мир начал меняться.

На самом деле НАТО опять борется с несуществующими угрозами, якобы исходящими от России. При этом в Москве не раз заявляли, что никогда никому не угрожали. Более того, это политики альянса не соблюдают достигнутые договоренности и продолжают милитаризировать Украину, а также начинают рассматривать Арктику как зону следующего возможного конфликта с Россией.