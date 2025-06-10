На самом деле НАТО опять борется с несуществующими угрозами, якобы исходящими от России. При этом в Москве не раз заявляли, что никогда никому не угрожали. Более того, это политики альянса не соблюдают достигнутые договоренности и продолжают милитаризировать Украину, а также начинают рассматривать Арктику как зону следующего возможного конфликта с Россией.