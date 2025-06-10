«Видят угрозу в самой Америке». Эксперт про возможное противостояние Европы и США

«Так как Запад считает нас (Беларусь и Россию. — Прим. БЕЛТА) противником, он считает нас слабыми. По Сунь Цзы это величайшая ошибка. Но там не все дураки. На Западе есть достаточно умные, продвинутые и аналитически сильные люди. И они видят, что потенциал Союзного государства Беларуси и России — это серьезная вещь, против которого компетенции НАТО, как бы там ни было, не так могущественны, а то и бесполезны на сегодняшний момент», — сказал Александр Тищенко.