«Видят угрозу в самой Америке». Эксперт про возможное противостояние Европы и США

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад считает Беларусь и Россию врагами, но и внутри западного мира есть серьезные разногласия. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале поделился эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
«Так как Запад считает нас (Беларусь и Россию. — Прим. БЕЛТА) противником, он считает нас слабыми. По Сунь Цзы это величайшая ошибка. Но там не все дураки. На Западе есть достаточно умные, продвинутые и аналитически сильные люди. И они видят, что потенциал Союзного государства Беларуси и России — это серьезная вещь, против которого компетенции НАТО, как бы там ни было, не так могущественны, а то и бесполезны на сегодняшний момент», — сказал Александр Тищенко.
Эксперт: возможности Беларуси и России в сфере ВПК синхронизированы и демонстрируют синергию.
Кроме того, отметил эксперт, на Западе существуют значительные разногласия. В первую очередь речь идет о противоречиях в отношениях США и Евросоюза. «Немецкие аналитики уже просчитывают судьбу Европы без НАТО и наращивание военного потенциала не столько против России, сколько в перспективе возможного противостояния с Америкой. И это обсуждается на очень серьезном уровне. Немецкие институты, которые занимаются проблемами мира, видят угрозу в самой Америке. И они предусматривают возможность или даже необходимость быть готовыми воевать с Америкой», — подчеркнул он.
Александр Тищенко предположил, что милитаризация Европы, которая сегодня набирает ход, может быть направлена не против России, а именно против Соединенных Штатов. «Вполне возможно, что картина мира может оказаться не такой, как нам сегодня ее рисуют», — добавил эксперт. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.