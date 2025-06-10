Перевел 457 тысяч: Как мошенники обманули 23-летнего парня на крупную сумму

В Ростовской области парень потерял все деньги. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По данным ведомства, 23-летнему молодому человеку позвонили неизвестные и представились сотрудниками безопасности. Они убедили парня, что его персональные данные оказались в руках мошенников, и предложили «спасительное» решение — оформить кредиты, чтобы опередить злоумышленников.
— Преступники действовали профессионально, — рассказывают в полиции. — Они объяснили, что нужно срочно взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».
Доверчивый парень оформил два кредита на общую сумму 457 тысяч рублей.
Он через банкомат перевел все деньги неизвестным лицам. Только потом понял, что его развели мошенники, и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции сейчас разыскивают преступников.
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