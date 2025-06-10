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Клубничная луна взошла над регионами России

Клубничная Луна во вторник, 10 июня, взошла над российскими регионами — это редкое астрономическое явление, которое можно увидеть раз в 18 лет. Жители различных уголков страны делятся впечатляющими фотографиями спутника Земли.

Клубничная Луна во вторник, 10 июня, взошла над российскими регионами — это редкое астрономическое явление, которое можно увидеть раз в 18 лет. Жители различных уголков страны делятся впечатляющими фотографиями спутника Земли.

Особенность клубничной луны заключается в том, что она находится ниже горизонта, что придает ей красноватый оттенок. Полная фаза этого явления наступит 11 июня в 10:44 по московскому времени.

Кадрами красивого явления поделился Telegram-канал Shot.

Астрономы отмечают, что это будет самое низкое полнолуние за последние 18 лет. Что принесет людям это явление, «Вечерняя Москва» узнала у астролога Бориса Зака.

Другие эксперты также рассказали, как клубничная Луна повлияет на знаки зодиака. Для знаков огня это будет удачным временем, когда откроется масса новых возможностей. Овны почувствуют в себе лидерский стержень и смогут направить энергию в альтруизм. Львы будут более активно проявлять благородство, их работоспособность вырастет.