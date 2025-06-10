Клубничная луна взошла над регионами России

Другие эксперты также рассказали, как клубничная Луна повлияет на знаки зодиака. Для знаков огня это будет удачным временем, когда откроется масса новых возможностей. Овны почувствуют в себе лидерский стержень и смогут направить энергию в альтруизм. Львы будут более активно проявлять благородство, их работоспособность вырастет.