В ООН назвали причины падения рождаемости в мире

В докладе подчеркивается, что население Земли должно увеличиться приблизительно на 3,1 млрд человек в ближайшие 90 лет. Это произойдет за счет стран с высоким уровнем рождаемости в Африке, Азии и Латинской Америке. В Европе и Японии прогнозируется снижение численности населения к 2050 году.