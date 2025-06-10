Лев, который стал героем: каким мир запомнил великого вратаря Яшина

За свою спортивную карьеру Лев Иванович стал обладателем огромного множества наград. В его копилке — золото олимпийского Мельбурна 1956 года и Евро 1960 года, серебро европейского первенства 1964-го, пять медалей за победы в чемпионате Союза, три Кубка страны. Он стал первым вратарем в истории и первым советским футболистом, получившим «Золотой мяч». Его имя было известно во всем мире. В своей книге «Спартаковец навсегда. Футбол длиною в жизнь» олимпийский чемпион Мельбурна Алексей Парамонов вспоминал о Яшине так: «Я был очень рад тому, что имел возможность быть с ним близко знакомым. И не только во время игры — вместе за сборную и против него за “Спартак”. По существу, это наш футбольный Гагарин, который прославил свою родину на весь мир. Когда я работал в Тунисе, то однажды шел по улице. Там 12−13-летние мальчишки на пустыре играли в футбол. Они уже слышали, что приезжает советский тренер. Они не знали меня и, вместо того чтобы назвать мою фамилию, принялись кричать: “Яшин, Яшин…”.