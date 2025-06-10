Лев, который стал героем: каким мир запомнил великого вратаря Яшина

27 мая 1971 года в «Лужниках» прошел прощальный матч советского футболиста Льва Яшина, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики — лучшего вратаря всех времен.
В присутствии более чем 100 тысяч болельщиков на поле вышли сборная СССР, составленная из игроков всех клубов Всесоюзного общества «Динамо», и команда звезд футбольного мира. В Москву приехали самые знаменитые на тот момент футболисты, среди которых — Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Джачинто Факкетти, Драган Джаич. Не смог приехать только Пеле. Лев Яшин до 50-й минуты матча не позволил поразить свои ворота. А потом уступил пост сменщику — Владимиру Пильгую, после чего мяч дважды побывал в сетке ворот сборной СССР и игра закончилась со счетом 2:2.
Его знал весь мир.
За свою спортивную карьеру Лев Иванович стал обладателем огромного множества наград. В его копилке — золото олимпийского Мельбурна 1956 года и Евро 1960 года, серебро европейского первенства 1964-го, пять медалей за победы в чемпионате Союза, три Кубка страны. Он стал первым вратарем в истории и первым советским футболистом, получившим «Золотой мяч». Его имя было известно во всем мире. В своей книге «Спартаковец навсегда. Футбол длиною в жизнь» олимпийский чемпион Мельбурна Алексей Парамонов вспоминал о Яшине так: «Я был очень рад тому, что имел возможность быть с ним близко знакомым. И не только во время игры — вместе за сборную и против него за “Спартак”. По существу, это наш футбольный Гагарин, который прославил свою родину на весь мир. Когда я работал в Тунисе, то однажды шел по улице. Там 12−13-летние мальчишки на пустыре играли в футбол. Они уже слышали, что приезжает советский тренер. Они не знали меня и, вместо того чтобы назвать мою фамилию, принялись кричать: “Яшин, Яшин…”.
И снова впереди.
Но среди всех наград Льва Ивановича есть одна, стоящая особняком. По словам доцента исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрия Борисенка, Яшин стал первым Героем Социалистического Труда среди всех советских спортсменов.
— В разгар горбачевской перестройки встал вопрос о том, почему советские спортсмены за свои успехи могут рассчитывать только на орден Ленина — при условии, что успехи эти выдающиеся, — говорит Юрий Борисенок. — В 1991 году группа инициативных людей, не согласных с таким положением дел, начали пробивать в высших эшелонах страны идею о том, что награду Герой Социалистического Труда должны получать и спортсмены тоже. Из тех, кто кулуарно продвигал эту идею, был известный болельщик московского «Спартака» академик Станислав Сергеевич Шаталин.
По словам историка, идею горячо поддерживал и знаменитый актер и спортивный комментатор Николай Николаевич Озеров.
— В итоге только два больших спортсмена получили эту высокую награду, — продолжает Юрий Борисенок. — И первым весной 1990 года стал Лев Иванович Яшин. А вторым человеком, который в том же году получил это звание, стал знаменитый футболист, основатель московского «Спартака» Николай Петрович Старостин. На тот момент ему исполнилось 88 лет, и звезду Героя Социалистического Труда Николай Петрович с гордостью носил еще почти пять лет.
Увы, прецедент награждения двух великих спортсменов стал единственным и не повторился.
Вот так это было.
Еще один великий футболист и тренер Никита Симонян, олимпийский чемпион по футболу того же Мельбурна, один из лучших бомбардиров чемпионатов Советского Союза и многократный чемпион страны, человек, сумевший привести к золотым медалям как родной «Спартак», так и ереванский «Арарат», много лет был дружен со Львом Ивановичем Яшиным. И в свои без малого 99 лет прекрасно помнит, как проходило вручение голкиперу Льву Яшину звезды Героя Соцтруда.
— Лев Иванович был удивительно порядочным человеком, очень ценил партнеров, — вспоминает Никита Павлович. — Не припомню, чтобы он хоть раз кого-то унизил или оскорбил. А то, что он был надежнейшим вратарем и в «Динамо», и в сборной СССР — факт, который не подвергается сомнению. Но при всей своей известности и мировой славе по натуре своей Яшин был человеком невероятно скромным и деликатным. Хотя мы играли в разных клубах и постоянно были соперниками, вне футбольного поля у нас всегда были очень добрые отношения. За все время я сумел забить ему лишь один мяч. И то, могу сказать, что пропустил он его только потому, что гол был неберущимся.
Лев Яшин: биография, рекорды, смерть.
По словам патриарха футбола, подсказки Яшина на поле были всегда уместны, но он мог и «напихать» защитникам.
— Не буду называть фамилию игрока, от которого однажды Лев Иванович требовал на поле большей отдачи. А тот на замечание послал Яшина. Говорят, что после игры, уже в душе, между ними состоялся мужской разговор, — продолжает Никита Павлович. — К сожалению, звезду Героя Социалистического Труда Льву Ивановичу вручали уже в квартире — Яшин был тяжело болен. И я до сих пор убежден, что для Горбачева было бы огромной честью сделать это лично. Но он поручил вручить награду Рафику Нишанову — тогдашнему председателю Совета Национальностей Верховного Совета СССР. Надо отдать должное Рафику Нишановичу, он блестяще провел награждение. При этом присутствовали супруга Льва Ивановича Валентина Тимофеевна, мы с Алексеем Парамоновым, моим партнером по «Спартаку», Николай Озеров, Геннадий Хазанов и спортивный комментатор Георгий Саркисьянц. Признаюсь, в этот момент, глядя на Льва Ивановича, сильного человека с железной волей, которого болезнь сделала таким беспомощным, мы с трудом сдерживали эмоции.
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР рассказывает, что и после смерти Льва Ивановича (Яшина не стало 20 марта 1990 года, менее чем через неделю после получения звания Героя Соцтруда. — «ВМ») люди, знавшие спортсмена, хранили память о нем. Конечно, всегда вспоминали и других великих спортсменов.
— Пока была жива супруга Яшина Валентина Тимофеевна, мы часто собирались в их доме, — продолжает он. — Они со Львом Ивановичем были удивительной парой… Помню, как блестяще организовывала она эти встречи памяти. На них приходила супруга Валентина Козьмича Иванова (советский футболист и тренер, олимпийский чемпион и чемпион Европы. — «ВМ») — Лидия Гавриловна, Елена Боброва — супруга футболиста, хоккеиста и тренера Всеволода Боброва, и я. Правда, сейчас, в силу возраста, мы встречаемся уже реже.
А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО…
Лев Яшин — единственный вратарь, удостоенный «Золотого мяча». Номинировался он на эту ежегодную футбольную награду шесть раз, а получил только в 1963 году. Яшин первым в истории советского спорта провел 100 «сухих» матчей. Всего же в его карьере 207 таких игр. За невероятные для вратаря прыжки Яшина прозвали «черным пауком». Если бы телевизоры были цветные, «черный» заменили бы на «синий»: ведь у него была темно-синяя, а не черная форма. Кстати, в сборной СССР только Яшину разрешалось носить на форме стилизованную букву Д как знак принадлежности к команде «Динамо».
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