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ООН заявила о небывалом кризисе рождаемости в мире и назвала причины

Согласно исследованию Фонда ООН в области народонаселения, охватившему 14 стран с разным уровнем доходов, каждый пятый респондент сообщил о невозможности иметь желаемое количество детей. Основной причиной отказа от деторождения или расширения семьи стали финансовые трудности и высокая стоимость жизни.

Источник: Life.ru

Исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем охарактеризовала ситуацию как кризисную, отметив, что мир столкнулся с беспрецедентным спадом рождаемости. По её словам, многие люди осознанно отказываются от создания семьи из-за экономических проблем, социальных сложностей и нестабильности.

Прогнозы ООН указывают на резкую диспропорцию в демографических тенденциях: в то время как развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки сохранят высокие темпы прироста населения, развитые государства Европы и Япония столкнутся с его сокращением уже к середине века. Специалисты отмечают, что текущая ситуация требует пересмотра социальной политики на глобальном уровне, особенно в вопросах поддержки молодых семей и работающих родителей.

Ранее важность решения демографической проблемы для будущего России подчеркнул президент Владимир Путин. По его словам, главным потенциалом страны является её народ, а 150 миллионов может не хватить для страны со здоровыми амбициями.