ООН заявила о небывалом кризисе рождаемости в мире и назвала причины

Прогнозы ООН указывают на резкую диспропорцию в демографических тенденциях: в то время как развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки сохранят высокие темпы прироста населения, развитые государства Европы и Япония столкнутся с его сокращением уже к середине века. Специалисты отмечают, что текущая ситуация требует пересмотра социальной политики на глобальном уровне, особенно в вопросах поддержки молодых семей и работающих родителей.