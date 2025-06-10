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Фигуристка Гребенкина оценила важную роль дипломатии: видео

Анастасия Гребенкина стала гостьей на церемонии чествования дипломатов «Пока горит сердце». Спортсменка рассказала, что очень ценит дипломатическую работу, да и сама бы с удовольствием стала дипломатом, если бы у неё было соответствующее образование. Смотрите видео.

Анастасия Гребенкина стала гостьей на церемонии чествования дипломатов «Пока горит сердце». Спортсменка рассказала, что очень ценит дипломатическую работу, да и сама бы с удовольствием стала дипломатом, если бы у неё было соответствующее образование. Смотрите видео.