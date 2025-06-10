Группа «Фабрика» бросила вызов иностранным игрушкам: видео из театра

Группа «Фабрика» приковала к себе внимание, появившись на вручении премии выдающимся дипломатам в театре «Маска». Дело в том, что в качестве брелков у артистов были милые чебурашки. Как пояснили исполнительницы, это своего рода наш ответ известной импортной зубастой игрушке, которая в последнее время неожиданно завирусилась не хуже дубайского шоколада. Но «девушки фабричные»- патриотки, поэтому, можно сказать, бросили вызов заморским производителям. Смотрите видео патриотичного выхода в свет.