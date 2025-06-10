Бороться с онкологией с помощью просвечивания кожи предложили в России

Саратовские врачи представили новый способ нахождения опухоли: злокачественные клетки можно будет изучать путем просвечивания кожи.
Оптическое просветление ткани с использованием специальных реагентов дает возможность рассмотреть злокачественные клетки под микроскопом. По словам ученых, этот подход позволяет четко видеть структуру опухоли и ее границы, что важно для точного удаления.
Исследователи планируют применять технологию для изучения различных органов, включая сердца и головного мозга, но пока сосредоточены на меланоме — одном из самых агрессивных видов рака. В лечении этого заболевания также произошел прогресс: петербургские специалисты зарегистрировали новый препарат, состоящий из двух моноклональных антител — нуралимаба и пролгалимаба.
Разработка велась более шести лет, и в этом году препарат включили в перечень жизненно необходимых лекарств. Его используют для лечения нерезектабельной метастатической меланомы, а исследования на более ранних стадиях уже показывают впечатляющие результаты.
После двух курсов терапии у половины пациентов опухолевые клетки исчезают полностью или почти полностью. Ученые отмечают, что дальнейшее развитие подобных препаратов возможно, но фармкомпаниям часто не хватает данных для их совершенствования.
— Те препараты против рака, которые могли быть изобретены легко, они уже изобретены. Теперь дело за сложными случаями, за редкими опухолями. И это уже сложно, это требует большого количества данных, которые не всегда есть, — отметил исследователь Дмитрий Чебанов в разговоре с «Пятым каналом».
В России ведется разработка уникальной вакцины от рака, которая проходит первые из трех этапов клинических испытаний. По предварительным данным, препарат будет доступен для полноценного лечения через четыре-шесть лет.