Бороться с онкологией с помощью просвечивания кожи предложили в России

— Те препараты против рака, которые могли быть изобретены легко, они уже изобретены. Теперь дело за сложными случаями, за редкими опухолями. И это уже сложно, это требует большого количества данных, которые не всегда есть, — отметил исследователь Дмитрий Чебанов в разговоре с «Пятым каналом».