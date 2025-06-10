Творческий конкурс «Милицейский репортер» объявило Министерство внутренних дел

Для участия в конкурсе нужно создать и прислать авторские публикации и видеоролики в трех номинациях: «Сила слова» — печатные материалы, отражающие повседневную деятельность милиции, подчеркивающие особенности несения службы в том или ином подразделении органов внутренних дел (заметка, новость, репортаж, интервью, статья, комментарий, эссе), «В кадре» — видеосюжеты на милицейскую тематику, подготовленные в жанре телевизионного репортажа, «Спецпроект» — художественные видеоролики о деятельности органов внутренних дел имиджевого или профилактического характера (социальная реклама).