Творческий конкурс «Милицейский репортер» объявило Министерство внутренних дел

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление информации и общественных связей Министерства внутренних дел объявило творческий конкурс «Милицейский репортер», сообщили БЕЛТА в МВД.
«Если вы интересуетесь деятельностью нашего ведомства, креативны, талантливы, — это ваш шанс! Предлагаем уникальную возможность попробовать себя в роли сотрудника пресс-службы МВД», — рассказали в министерстве.
Для участия в конкурсе нужно создать и прислать авторские публикации и видеоролики в трех номинациях: «Сила слова» — печатные материалы, отражающие повседневную деятельность милиции, подчеркивающие особенности несения службы в том или ином подразделении органов внутренних дел (заметка, новость, репортаж, интервью, статья, комментарий, эссе), «В кадре» — видеосюжеты на милицейскую тематику, подготовленные в жанре телевизионного репортажа, «Спецпроект» — художественные видеоролики о деятельности органов внутренних дел имиджевого или профилактического характера (социальная реклама).
Возраст участников — от 16 до 22 лет. Одному конкурсанту можно подавать заявки в любое количество номинаций. При этом одну и ту же работу нельзя направлять в разные номинации.
«К рассмотрению принимаются текстовые публикации в формате doc и docx. Количество знаков от 2 тыс. до 5 тыс. Видеоролики продолжительностью до 60 секунд в формате MPEG4, MP4. Минимальное разрешение — 1920×1080 (16:9)», — пояснили в ведомстве.
Работы с заявками нужно отправить до 10 июля по электронному адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными участника (ФИО, почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).-0-