«Плохая примета»: Журова выступила против имени Загитовой в названии дворца спорта

Называть центр фигурного катания в Казани именем олимпийской чемпионки Алины Загитовой — это плохая примета. С таким мнением выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.
— Не согласна с мнением, что Алина недостойна, чтобы стадион был назван в ее честь. Но у меня есть четкая позиция, которая относится ко всем заслуженным и выдающимся спортсменам: я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд. После смерти — пожалуйста, можно назвать в честь человека дворец спорта. Я также против памятников при жизни. Это моя личная позиция. Но при этом я вовсе не против Алины, — приводит ее слова РИА Новости.
Журова также отметила, что против того, чтобы коммерческие школы носили имена спортсменов, если они не участвуют в их работе, не контролируют процессы и не занимаются с детьми. Она пояснила, что присвоение имени спортсмена государственной школе имеет другое значение, так как такая школа будет стабильной, с постоянным числом учащихся и стабильной работой, что исключает возникновение претензий, часто возникающих в частных школах.
При этом 18 мая стало известно, что правительство Татарстана отказало фигуристке Алине Загитовой в возведении спортивной школы из-за стоимости реализации проекта.