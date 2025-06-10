«Плохая примета»: Журова выступила против имени Загитовой в названии дворца спорта

— Не согласна с мнением, что Алина недостойна, чтобы стадион был назван в ее честь. Но у меня есть четкая позиция, которая относится ко всем заслуженным и выдающимся спортсменам: я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд. После смерти — пожалуйста, можно назвать в честь человека дворец спорта. Я также против памятников при жизни. Это моя личная позиция. Но при этом я вовсе не против Алины, — приводит ее слова РИА Новости.