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Глава ФАС сообщил о вероятном снижении цен на картофель летом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прогнозирует снижение цен на картофель в летний сезон. Об этом сообщил РИА «Новости» глава ведомства Максим Шаскольский.

«Мы ожидаем снижения цен на картофель… Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться», — сказал он.

По словам Шаскольского, это связано с поступлением нового урожая, который заменит импортные поставки.

«В позапрошлом году был рекордный урожай, в прошлом году был обычный. На фоне этого была такая динамика цен», — пояснил Шаскольский.

Глава ФАС также отметил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными, и с тысячами производителей антимонопольная работа не может проводиться в полном объёме. Тем не менее ведомство следит за наценками торговых сетей, которые, по его словам, «там минимальные».

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут объявила, что с июля в России ожидается удешевление картофеля за счёт старта сбора раннего урожая и роста импорта. Она уточнила, что поставки картофеля из Египта уже идут, а вскоре начнутся из Узбекистана, что поспособствует стабилизации цен на рынке.