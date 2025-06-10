Глава ФАС сообщил о вероятном снижении цен на картофель летом

Глава ФАС также отметил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными, и с тысячами производителей антимонопольная работа не может проводиться в полном объёме. Тем не менее ведомство следит за наценками торговых сетей, которые, по его словам, «там минимальные».