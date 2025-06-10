Глава ФАС сообщил о вероятном снижении цен на картофель летом

«Мы ожидаем снижения цен на картофель… Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться», — сказал он.
По словам Шаскольского, это связано с поступлением нового урожая, который заменит импортные поставки.
«В позапрошлом году был рекордный урожай, в прошлом году был обычный. На фоне этого была такая динамика цен», — пояснил Шаскольский.
Глава ФАС также отметил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными, и с тысячами производителей антимонопольная работа не может проводиться в полном объёме. Тем не менее ведомство следит за наценками торговых сетей, которые, по его словам, «там минимальные».
Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут объявила, что с июля в России ожидается удешевление картофеля за счёт старта сбора раннего урожая и роста импорта. Она уточнила, что поставки картофеля из Египта уже идут, а вскоре начнутся из Узбекистана, что поспособствует стабилизации цен на рынке.