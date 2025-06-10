Раскрыт механизм повреждения кишечника при накоплении нанопластика

Проникновение наночастиц в клетки и микробы запускает цепь изменений в их взаимодействиях, что приводит к нарушению барьера между системой пищеварения и кровотоком, позволяя микробам микрофлоры вторгаться в другие ткани организма. Это объясняет, почему накопление наночастиц в кишечнике как у людей, так и у животных может иногда вызывать повреждения печени и других органов, заключили биологи.