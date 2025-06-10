Раскрыт механизм повреждения кишечника при накоплении нанопластика

Исследователи выяснили, что накопление нанопластиковых частиц в кишечнике может приводить к его повреждению. Эти частицы нарушают обмен молекулами РНК и другими сигналами между определенными бактериями микрофлоры и клетками пищеварительных органов, что со временем увеличивает проницаемость стенок кишечника для других микробов. Результаты данного исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.
Открытие было сделано группой китайских молекулярных биологов под руководством доцента Университета Цзяи Ли Баохуна. Они наблюдали изменения в работе кишечника мышей, которым вводили значительные количества наночастиц полистирола диаметром 100 нм.
Ученые периодически брали пробы клеток кишечника и микрофлоры, анализируя изменения в их жизнедеятельности. Измерения, проведенные учеными, показали, что накопление наночастиц в пищеварительной системе вызывает серьезные изменения в свойствах микрофлоры и функционировании кишечных клеток.
Проникновение наночастиц в клетки и микробы запускает цепь изменений в их взаимодействиях, что приводит к нарушению барьера между системой пищеварения и кровотоком, позволяя микробам микрофлоры вторгаться в другие ткани организма. Это объясняет, почему накопление наночастиц в кишечнике как у людей, так и у животных может иногда вызывать повреждения печени и других органов, заключили биологи.
Ранее группа ученых опубликовала простые советы для обычных людей, которые помогут сократить потребление микропластика и, соответственно, накопление его в организме.