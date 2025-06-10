Ричмонд
+28°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: НАТО может включить помощь Украине в оборонный бюджет

Участники саммита альянса в итоговом заявлении обсудили пути достижения порога в 5% ВВП.

Источник: Комсомольская правда

НАТО может рассмотреть включение финансовой помощи Украине в новый целевой показатель расходов на оборону, который составляет 5% ВВП для стран-членов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект итогового заявления саммита альянса, который состоится в конце июня в Гааге.

В документе основное внимание уделяется способам достижения порога в 5% от ВВП, который, как ожидается, будет утверждён на саммите. Для этого предлагается устранить препятствия в торговле продукцией оборонного назначения.

Агентство указывает, что в проекте не рассматривается возможность вступления Украины в НАТО и не критикуется Китай за его тесное сотрудничество с Россией. По данным Bloomberg, это сделано, чтобы избежать открытых разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в марте этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня и не рассматривается.