В ООН забили тревогу из-за снижения рождаемости: названа страна с критическими показателями

В ООН забили тревогу: темпы рождаемости во всем мире значительно упали. Там отметили, что люди во многих странах отказываются от многодетности или рождения наследников вовсе. При этом причины назывались самые разные: от ухода от института семьи и перекоса к материальному до финансовой нестабильности.
«Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости. Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис», — сообщила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем, чьи слова приводит ВВС.
Нужно отметить, что в антилидерах по рождаемости оказалась Япония. В 2024 году в стране восходящего солнца было зафиксировано 686 тысяч новорожденных, что стало самым низким показателем за всю историю страны. При этом в Японии растет число браков, а вот уровень рождаемости продолжает падать уже на протяжении девяти лет.
Конечно, очень важно, чтобы государство предпринимало меры по поддержке семей с детьми. В России президент Владимир Путин неоднократно говорил о важности того, чтобы многодетные семьи и просто родители с детьми чувствовали себя комфортно. Правительство старается разрабатывать меры поддержки, и это дает свои плоды: за последнее время число многодетных семей значительно увеличилось.