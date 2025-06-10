В ООН забили тревогу из-за снижения рождаемости: названа страна с критическими показателями

Нужно отметить, что в антилидерах по рождаемости оказалась Япония. В 2024 году в стране восходящего солнца было зафиксировано 686 тысяч новорожденных, что стало самым низким показателем за всю историю страны. При этом в Японии растет число браков, а вот уровень рождаемости продолжает падать уже на протяжении девяти лет.