Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин ответил на вопрос о возможной необходимости изучения русского языка странами НАТО в случае отказа от увеличения военных расходов. Он сделал это на русском языке.
На заседании комитета по обороне палаты общин Великобритании адмиралу Радакину задали вопрос о заявлении генсека НАТО Марка Рютте, призывающего страны альянса увеличить военные расходы, и попросили выразить свое мнение по этому поводу.
— Нет, — цитирует Радакина ТАСС.
Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что королевство готово к вооруженному столкновению с Россией.
Посольство РФ в Великобритании отвергает обвинения британских властей в кибератаках, якобы организованных российскими спецслужбами. Российские послы отметили, что Великобритания выступила с подобными обвинениями, чтобы «списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать “не по карману” растущие военные затраты».
До этого Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 82 новые позиции.