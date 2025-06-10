Адмирал Радакин ответил по-русски на вопрос об изучении русского языка для НАТО

Посольство РФ в Великобритании отвергает обвинения британских властей в кибератаках, якобы организованных российскими спецслужбами. Российские послы отметили, что Великобритания выступила с подобными обвинениями, чтобы «списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать “не по карману” растущие военные затраты».