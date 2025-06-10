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Адмирал Радакин ответил по-русски на вопрос об изучении русского языка для НАТО

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин ответил на вопрос о возможной необходимости изучения русского языка странами НАТО в случае отказа от увеличения военных расходов. Он сделал это на русском языке.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин ответил на вопрос о возможной необходимости изучения русского языка странами НАТО в случае отказа от увеличения военных расходов. Он сделал это на русском языке.

На заседании комитета по обороне палаты общин Великобритании адмиралу Радакину задали вопрос о заявлении генсека НАТО Марка Рютте, призывающего страны альянса увеличить военные расходы, и попросили выразить свое мнение по этому поводу.

— Нет, — цитирует Радакина ТАСС.

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что королевство готово к вооруженному столкновению с Россией.

Посольство РФ в Великобритании отвергает обвинения британских властей в кибератаках, якобы организованных российскими спецслужбами. Российские послы отметили, что Великобритания выступила с подобными обвинениями, чтобы «списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать “не по карману” растущие военные затраты».

До этого Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 82 новые позиции.