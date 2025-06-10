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Власти готовят перепрофилирование первых этажей в жилых домах Минска

Узнали судьбу первых этажей в жилых домах Минска, которые могут перепрофилировать под эти объекты.

Источник: Комсомольская правда

Первые этажи жилых домов Минска могут перепрофилировать. Об этом генеральный директор государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов рассказал в эфире телеканала СТВ.

— Решением города первый этаж, мы надеемся, будет перепрофилироваться под эти объекты, — сказал Зырянов, имея ввиду паркинги.

По его словам, такой подход откроет новые перспективы и сделает такие парковочные места более притягательными.

— За счет аренды первого этажа мы сможем предложить людям не полностью возмещать, компенсировать расходы паркинга, а сделать условно, практически бесплатно, 5−10 рублей, чтобы они заезжали и этим пользовались, — отметил гендиректор.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в Беларуси пропала и снова появилась картошка. Также он попросил освободить его от одной из проблем, сказав о колоссальном напряжении, и раскрыл, с чего начинается его рабочий день после семи утра.