Власти готовят перепрофилирование первых этажей в жилых домах Минска

Первые этажи жилых домов Минска могут перепрофилировать. Об этом генеральный директор государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов рассказал в эфире телеканала СТВ.
— Решением города первый этаж, мы надеемся, будет перепрофилироваться под эти объекты, — сказал Зырянов, имея ввиду паркинги.
По его словам, такой подход откроет новые перспективы и сделает такие парковочные места более притягательными.
— За счет аренды первого этажа мы сможем предложить людям не полностью возмещать, компенсировать расходы паркинга, а сделать условно, практически бесплатно, 5−10 рублей, чтобы они заезжали и этим пользовались, — отметил гендиректор.
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