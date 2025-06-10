Власти готовят перепрофилирование первых этажей в жилых домах Минска

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в Беларуси пропала и снова появилась картошка. Также он попросил освободить его от одной из проблем, сказав о колоссальном напряжении, и раскрыл, с чего начинается его рабочий день после семи утра.