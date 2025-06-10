ООН: Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом рождаемости

Миллионы людей по всему миру не в состоянии завести детей из-за экономических и социальных проблем. Об этом говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения.
Исследование, охватившее 14 тысяч человек из 14 стран, включая США, Индию, Бразилию, ЮАР, Индонезию, Мексику и Германию, показало, что каждый пятый респондент не может иметь желаемое количество детей.
Опрос включал людей разного возраста и уровня дохода. Главными причинами отказа от деторождения стали финансовые трудности и высокая стоимость жизни. Также отмечены сложности с совмещением работы и ухода за детьми, недостатки демографической политики, проблемы со здоровьем и политическая нестабильность.
Согласно докладу ООН, в ближайшие 90 лет население Земли увеличится на 3,1 миллиарда человек, а затем начнется его постепенное сокращение. Рост будет обусловлен высокой рождаемостью в странах Африки, Азии, Океании и Латинской Америки, тогда как в Европе и Японии прогнозируется снижение численности населения к 2050 году, следует из доклада.
Демограф Юрий Крупнов заявил, что из-за демографического кризиса в ближайшие семь лет человечество перейдет в стадию вымирания.