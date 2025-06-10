ООН: Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом рождаемости

Согласно докладу ООН, в ближайшие 90 лет население Земли увеличится на 3,1 миллиарда человек, а затем начнется его постепенное сокращение. Рост будет обусловлен высокой рождаемостью в странах Африки, Азии, Океании и Латинской Америки, тогда как в Европе и Японии прогнозируется снижение численности населения к 2050 году, следует из доклада.