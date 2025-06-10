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СК РФ взял на особый контроль дело о домогательствах к детям в Аксае

В Аксае мужчина домогался до детей.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях массово распространяется информация о том, что в городе Аксае Ростовской области неизвестный мужчина систематически преследует несовершеннолетних девочек и ведет себя с ними неподобающим образом. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 10 июня.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил разобраться в ситуации. Руководителю регионального управления СК дано поручение доложить о ходе проверки и предоставить полную информацию по результатам расследования.

Следственные органы уже начали доследственную проверку, сообщили в ведомстве. Все обстоятельства происходящего изучаются.

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