СК РФ взял на особый контроль дело о домогательствах к детям в Аксае

В социальных сетях массово распространяется информация о том, что в городе Аксае Ростовской области неизвестный мужчина систематически преследует несовершеннолетних девочек и ведет себя с ними неподобающим образом. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 10 июня.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил разобраться в ситуации. Руководителю регионального управления СК дано поручение доложить о ходе проверки и предоставить полную информацию по результатам расследования.
Следственные органы уже начали доследственную проверку, сообщили в ведомстве. Все обстоятельства происходящего изучаются.
Подпишись на нас в Telegram.