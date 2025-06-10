«Я тоже тебя люблю, мам»: вернувшийся из плена боец ВС РФ позвонил родным

9 июня Министерство обороны России сообщило, что в рамках договоренностей, которых Россия и Украина достигли в Стамбуле, вернулась первая группа пленных российских военных в возрасте до 25 лет. Взамен Киев получил такое же количество военнопленных. До этого бойцы находились в Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.