«Я тоже тебя люблю, мам»: вернувшийся из плена боец ВС РФ позвонил родным

Минобороны РФ во вторник, 10 июня, опубликовало кадры с вернувшимися из плена российскими военными. Военнослужащие уже связались со своими родными и поблагодарили президента России Владимира Путина за помощь с возвращением на родину.
— Я тебя тоже люблю, мам, слышишь меня?, — цитирует бойца РФ ТАСС.
О возвращении на родину второй группы российских военных стало известно вечером того же дня. В ведомстве также отметили, что украинская сторона получила взамен такое же число пленных бойцов Вооруженных сил Украины.
9 июня Министерство обороны России сообщило, что в рамках договоренностей, которых Россия и Украина достигли в Стамбуле, вернулась первая группа пленных российских военных в возрасте до 25 лет. Взамен Киев получил такое же количество военнопленных. До этого бойцы находились в Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.
Позднее российское оборонное ведомство опубликовало кадры с вернувшимися российскими бойцами, которые позвонили своим родственникам.