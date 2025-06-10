Сборная России по футболу обыграла команду Белоруссии со счетом 4:1

Несколькими днями ранее сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой из Нигерии. Матч прошел в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 1:1. В тот день сборная России, которая сейчас является 35-й в рейтинге ФИФА, не смогла одержать девятую сухую победу подряд с ноября 2023 года. Национальная команда Нигерии же располагается на 43-м месте в рейтинге ассоциации.