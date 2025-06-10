Сборная России по футболу обыграла команду Белоруссии со счетом 4:1

В ходе товарищеского матча сборная России по футболу обыграла национальную команду Белоруссии. Состоявшаяся во вторник, 10 июня, встреча, закончилась со счетом 4:1.
Все голы с российской стороны забил нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев, он оформил покер.
Несколькими днями ранее сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой из Нигерии. Матч прошел в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 1:1. В тот день сборная России, которая сейчас является 35-й в рейтинге ФИФА, не смогла одержать девятую сухую победу подряд с ноября 2023 года. Национальная команда Нигерии же располагается на 43-м месте в рейтинге ассоциации.
В марте сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Гренады в товарищеском матче. В ходе игры российский футболист Артем Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России, забив 31-й гол в составе национальной команды. Матч между Россией и Гренадой прошел на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Команду арбитров из Узбекистана, обслуживавших встречу, возглавил Ильгиз Тангашев. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.