В Москве назвали лучшие сериалы по версии «ТЭФИ» 2025

— Номинация на «ТЭФИ» — это большая ответственность для меня и большой вызов, потому что здесь представлены действительно лучшие сериалы. И то, что наш фильм «Банда “ЗИГ ЗАГ” попал в номинацию, — это для меня уже большой знак. Почему это произошло? Во-первых, затронута историческая тема, которая ранее не была раскрыта. В этом фильме есть познавательная составляющая о малоизвестных страницах нашей истории. Во-вторых, это прекрасный сценарий, где разработаны мощные персонажи, фигуры. Между ними столкновение, которое вызывает искру. И потом, все, кто участвовал в производстве, вложили туда огромный труд, чтобы сделать это качественно и интересно. Была мощная поддержка, которую я ощущал на площадке. Наверное, это передалось на экран, — сказал “Известиям” режиссер “Банды “ЗИГ ЗАГ” Виталий Воробьев.