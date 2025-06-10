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В Москве назвали лучшие сериалы по версии «ТЭФИ» 2025

Национальная премия «ТЭФИ» 2025, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств, завершилась в Москве. Церемония награждения в категории «Сериалы» прошла 10 июня в The Carlton Moscow. Рекордсменом по числу номинаций стала криминальная драма «НМГ Студии» «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект получил четыре «ТЭФИ» из одиннадцати возможных: «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала», «Режиссер сериала».

Источник: РИА "Новости"

Награду в категории «Лучший актер второго плана» посмертно вручили Роману Мадянову за роль в сериале «Союз спасения». Актера не стало в сентябре 2024 года. Среди других лауреатов — «Плевако» («Лучший исторический сериал»), «Последний богатырь. Наследие» («Лучший комедийный сериал») и другие.

За победу сразу в пяти номинациях боролся проект РЕН ТВ — детектив «Банда “ЗИГ ЗАГ”. Его события разворачиваются в блокадном Ленинграде зимой 1941 года. В самое страшное голодное время, в городе начинает орудовать группировка “ЗИГ ЗАГ”, участники которой подделывают продовольственные карточки и наживаются на страданиях людей.

— Номинация на «ТЭФИ» — это большая ответственность для меня и большой вызов, потому что здесь представлены действительно лучшие сериалы. И то, что наш фильм «Банда “ЗИГ ЗАГ” попал в номинацию, — это для меня уже большой знак. Почему это произошло? Во-первых, затронута историческая тема, которая ранее не была раскрыта. В этом фильме есть познавательная составляющая о малоизвестных страницах нашей истории. Во-вторых, это прекрасный сценарий, где разработаны мощные персонажи, фигуры. Между ними столкновение, которое вызывает искру. И потом, все, кто участвовал в производстве, вложили туда огромный труд, чтобы сделать это качественно и интересно. Была мощная поддержка, которую я ощущал на площадке. Наверное, это передалось на экран, — сказал “Известиям” режиссер “Банды “ЗИГ ЗАГ” Виталий Воробьев.

Еще один проект телеканала, который был номинирован на «ТЭФИ» в этом году, — городское фэнтези «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова, получившего в 2008 году литературную премию «Русский Букер». На экране разворачивается эпическая битва добра и зла в духе «Хроник Нарнии» и «Игры престолов». Актер-неудачник Алексей Вязинцев едет в родной город убитого при загадочных обстоятельствах отца, чтобы продать его квартиру, но оказывается посвящен в тайное сообщество. Его адепты готовы убивать конкурентов в борьбе за книги давно забытого советского писателя Громова, которые дарят своему обладателю сверхчеловеческие способности.

Национальная телевизионная премия «ТЭФИ» была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного. Цели премии «ТЭФИ» — установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявление ярких и талантливых проектов.