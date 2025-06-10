Прогресс очевиден: в США высказались о переговорах России и Украины

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп был разочарован ходом переговоров между Москвой и Киевом, он надеялся на более быстрый результат, но этого не произошло. Также лидер Штатов заявил о готовности выйти из переговорного процесса и пригрозил Киеву прекращением военной помощи, а Москве — ужесточением санкций. Однако позже смягчился и перестал сыпать опрометчивыми угрозами, заявив о прогрессе коммуникации между странами.