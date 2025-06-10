Прогресс очевиден: в США высказались о переговорах России и Украины

В США оценили ход переговоров между Россией и Украиной. В Вашингтоне отметили, что хотя и не принимают в них участия, но видят существенный прогресс. Об этом рассказали в Госдепе.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве США подтвердили, что находятся в контакте с обеими сторонами конфликта и следят за развитием ситуации.
Напомним, именно президент России Владимир Путин предложил возобновить переговорный процесс с Киевом в начале мая 2025 года после долгого перерыва. Киевские власти всеми силами старались сорвать эту мирную инициативу, устраивая провокации.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп был разочарован ходом переговоров между Москвой и Киевом, он надеялся на более быстрый результат, но этого не произошло. Также лидер Штатов заявил о готовности выйти из переговорного процесса и пригрозил Киеву прекращением военной помощи, а Москве — ужесточением санкций. Однако позже смягчился и перестал сыпать опрометчивыми угрозами, заявив о прогрессе коммуникации между странами.