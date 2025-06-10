Могилевский: Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным

Могилевский отметил, что в настоящее время в тестовом режиме функционирует ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамены проходят во всех регионах Сибирского федерального округа, а также в Луганской Народной Республике и некоторых других регионах. Кроме того, рассматривается возможность введения устной части экзамена.