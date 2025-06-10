Могилевский: Экзамен по русскому языку для мигрантов будет только дистанционным

С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет осуществляться только с применением компьютерных и дистанционных технологий. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.
— С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Меры контроля за организацией и проведением экзамена для мигрантов были рассмотрены на заседании комитета Государственной думы РФ по науке и высшему образованию.
Могилевский отметил, что в настоящее время в тестовом режиме функционирует ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом. На этой платформе экзамены проходят во всех регионах Сибирского федерального округа, а также в Луганской Народной Республике и некоторых других регионах. Кроме того, рассматривается возможность введения устной части экзамена.
23 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что детям мигрантов, которые начали учиться в российских школах до того, как закон об обязательном экзамене на знание русского языка вступил в силу, не потребуется сдавать соответствующий экзамен.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 апреля детей мигрантов перестали принимать в школы без знания русского языка. Он отметил, что при поступлении в общеобразовательные учреждения будет проводиться проверка законности пребывания ребенка в стране и уровня владения русским.