Власти Британии разрешат бездомным спать на улице, отменив закон 1824 года

Правительство Великобритании планирует отменить принятый более двух веков назад закон о бродяжничестве, который предусматривает уголовное наказание за сон на улице, сообщило министерство жилищного строительства.
«Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве 1824 года к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым», — говорится в сообщении на правительственном портале.
В министерстве отметили, что отменой закона власти Британии продемонстрируют современный подход к проблеме бездомности, который заключается в увеличении финансовой поддержки бродяг и стремлении правительства ликвидировать коренные причины проблемы бездомности.
При этом новое законодательство в этой сфере будет нацелено на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частную территорию, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании хотят ужесточить правила ношения холодного оружия и контроль за продажей ножей из-за роста преступности.