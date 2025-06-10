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Власти Британии разрешат бездомным спать на улице, отменив закон 1824 года

Этот шаг отражает современный подход к проблеме бездомности, заявили в министерстве жилищного строительства.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Великобритании планирует отменить принятый более двух веков назад закон о бродяжничестве, который предусматривает уголовное наказание за сон на улице, сообщило министерство жилищного строительства.

«Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве 1824 года к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым», — говорится в сообщении на правительственном портале.

В министерстве отметили, что отменой закона власти Британии продемонстрируют современный подход к проблеме бездомности, который заключается в увеличении финансовой поддержки бродяг и стремлении правительства ликвидировать коренные причины проблемы бездомности.

При этом новое законодательство в этой сфере будет нацелено на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частную территорию, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании хотят ужесточить правила ношения холодного оружия и контроль за продажей ножей из-за роста преступности.