NOS: Устроивший резню в центре Амстердама оказался дезертиром ВСУ

Как сообщает радиовещатель, украинец приехал в Нидерланды на время отпуска. Сослуживцы отмечали, что военный упоминал о желании кого-нибудь убить, чтобы попасть в норвежскую тюрьму, в которой о нем бы заботились до конца жизни.