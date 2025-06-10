NOS: Устроивший резню в центре Амстердама оказался дезертиром ВСУ

Мужчина, напавший с ножом на людей в Амстердаме в конце марта, оказался дезертиром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил нидерландский радиовещатель NOS.
Отмечается, что преступник мечтал попасть в европейскую тюрьму.
Как сообщает радиовещатель, украинец приехал в Нидерланды на время отпуска. Сослуживцы отмечали, что военный упоминал о желании кого-нибудь убить, чтобы попасть в норвежскую тюрьму, в которой о нем бы заботились до конца жизни.
Украинец изучал законы разных стран, чтобы понять, как получить пожизненное заключение. Он также увлекался биткоинами, радикальным исламом и был поклонником предпринимателя Илона Маска, передает NOS.
О происшествии стало известно 27 марта: украинец напал с ножом на людей в центре Амстердама. В результате нападения пострадали пять человек, среди которых граждане Бельгии, Польши и США. Нападавший был обезоружен британским туристом и передан полиции, прибывшей на место происшествия.
Еще один случай произошел в Германии. По сообщениям СМИ, полиция немецкого города Хиршберга тяжело ранила больного шизофренией беженца с Украины, который пытался напасть на них с топором и ножом.