Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NOS: Устроивший резню в центре Амстердама оказался дезертиром ВСУ

Мужчина, напавший с ножом на людей в Амстердаме в конце марта, оказался дезертиром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил нидерландский радиовещатель NOS.

Мужчина, напавший с ножом на людей в Амстердаме в конце марта, оказался дезертиром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил нидерландский радиовещатель NOS.

Отмечается, что преступник мечтал попасть в европейскую тюрьму.

Как сообщает радиовещатель, украинец приехал в Нидерланды на время отпуска. Сослуживцы отмечали, что военный упоминал о желании кого-нибудь убить, чтобы попасть в норвежскую тюрьму, в которой о нем бы заботились до конца жизни.

Украинец изучал законы разных стран, чтобы понять, как получить пожизненное заключение. Он также увлекался биткоинами, радикальным исламом и был поклонником предпринимателя Илона Маска, передает NOS.

О происшествии стало известно 27 марта: украинец напал с ножом на людей в центре Амстердама. В результате нападения пострадали пять человек, среди которых граждане Бельгии, Польши и США. Нападавший был обезоружен британским туристом и передан полиции, прибывшей на место происшествия.

Еще один случай произошел в Германии. По сообщениям СМИ, полиция немецкого города Хиршберга тяжело ранила больного шизофренией беженца с Украины, который пытался напасть на них с топором и ножом.