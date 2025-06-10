Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на скандальное интервью главы киевского режима Владимира Зеленского венгерскому СМИ.
«Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят гибнуть за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с поля боя в гробах и чтобы деньги венгров уходили в Украину», — написал Орбан в своих социальных сетях.
Напомним, несколько дней назад нелегитимный президент Украины раскритиковал действия премьер-министра Венгрии. Зеленский считает, что Орбан придерживается антиукраинской позиции и подрывает единство ЕС. Кроме того, Зеленский был взбешен тем, что Орбан использует украинский вопрос в своей предвыборной компании.
Ранее KP.RU сообщил, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС. Орбан считает, что Киев может только навредить альянсу. Эти выводы венгерского политика злят Зеленского и других европейских лидеров.