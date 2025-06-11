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«Любить и кормить вкусняшками»: Медики осмотрели котика, который шесть дней провел под завалами после пожара в приюте под Петербургом

Кот, спасенный из-под завалов сгоревшего приюта в Ленобласти, пришел в себя.

Источник: Группа «Вконтакте» «Кошкин дом Саблино I Тосненский район Тосно»

12-летнего кота Тимура, выжившего в пожаре в приюте «Кошкин дом» в Тосненском районе, осмотрели медики. Это тот счастливчик, которого накануне волонтеры спасли во время разбора завалов. Бедняжка провел под обломками целых шесть дней. В срочном порядке хвостика повезли в ветклинику. Медики констатировали: Тимурка будет жить!

— Конечно, он надышался дымом, но через 2−3 дня придет к обычной жизни, — сообщили волонтеры. — Сказали, любить и кормить вкусняшками, потому что парень сейчас на стрессе.

Напомним, пожар произошел в приюте 2 июня. Хозяйка пошла кормить животных в отдельном вагончике, вернулась — дом уже в огне. В ловушке оказались 50 котов и одна собака. К сожалению, они не успели выбраться — крыша рухнула за секунды. От дома осталась только груда обгоревших досок, мебели, мусора. Шанс, что кто-то из хвостиков выжил в таком страшном пожаре, был близок к нулю. И все же, когда волонтеры начали разбирать завалы, послышалось жалобное мяуканье… Это был Тимур.