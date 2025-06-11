«Любить и кормить вкусняшками»: Медики осмотрели котика, который шесть дней провел под завалами после пожара в приюте под Петербургом

Напомним, пожар произошел в приюте 2 июня. Хозяйка пошла кормить животных в отдельном вагончике, вернулась — дом уже в огне. В ловушке оказались 50 котов и одна собака. К сожалению, они не успели выбраться — крыша рухнула за секунды. От дома осталась только груда обгоревших досок, мебели, мусора. Шанс, что кто-то из хвостиков выжил в таком страшном пожаре, был близок к нулю. И все же, когда волонтеры начали разбирать завалы, послышалось жалобное мяуканье… Это был Тимур.