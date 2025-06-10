Бездомным в Великобритании спустя 200 лет разрешат спать на улице

Тем временем в Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей. Среди экспонатов музея можно увидеть фигуру странника XIV века, инсталляцию, изображающую петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции. Музей расположен в подвальном помещении площадью 130 квадратных метров на Гороховой улице и пока работает только для экскурсий, длительность которых составляет около часа.