Бездомным в Великобритании спустя 200 лет разрешат спать на улице

Правительство Великобритании планирует отменить закон 200-летней давности о бродяжничестве, который криминализирует ночлег на улице, в рамках «более современного» подхода к решению проблемы бездомности. Об этом сообщает местное министерство жилищного строительства.
— Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве, 1824 года, к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым… Это отражает современный подход, увеличение финансовой поддержки бездомных и стремление правительства ликвидировать коренные причины проблемы бездомности, — говорится на правительственном портале.
Новое законодательство будет сосредоточено на борьбе с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частные территории.
Закон о бродяжничестве был принят в период увеличения числа бездомных после наполеоновских войн и во время индустриальной революции. Хотя со временем его применение правоохранительными органами уменьшилось, он продолжал действовать.
Тем временем в Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей. Среди экспонатов музея можно увидеть фигуру странника XIV века, инсталляцию, изображающую петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции. Музей расположен в подвальном помещении площадью 130 квадратных метров на Гороховой улице и пока работает только для экскурсий, длительность которых составляет около часа.
Организаторы заверили, что не стоит делать поспешных выводов о ярком названии музея: экспозиция не ставит перед собой цели высмеять бездомных людей. Отмечается, что авторы выставки различными способами помогают людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Однако музей станет исторически познавательным проектом, а не благотворительным.