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Пошел на убийство, чтобы попасть в европейскую тюрьму: дезертир ВСУ заранее спланировал нападение в центре Амстердама

NOS: Напавший с ножом в Амстердаме был дезертиром ВСУ, который хотел в тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, совершивший нападение с ножом на людей в центре Амстердама в марте 2025 года, оказался военнослужащим, который дезертировал из ВСУ и стремился спрятаться в европейской тюрьме. Об этом сообщила телерадиокорпорация NOS.

Гражданин Украины Роман Д. обратился с просьбой предоставить ему отпуск в январе, чтобы навестить свою мать в Чехии. Однако вместо этого он решил отправиться в Нидерланды.

«Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как получить пожизненное заключение», — рассказал бывший командир Романа.

По его словам, он давно замечал, что с психическим состоянием молодого человека происходит что-то неладное. Например, Роман говорил о своём желании совершить убийство в Норвегии и оказаться в тюрьме, где о нём «позаботятся до конца жизни».

Бывшие сослуживцы Романа сообщили, что в 2023 году он получил серьёзную травму головы, что вызвало у него сильные головокружения. В последнее время он интересовался радикальным исламом, криптовалютой и деятельностью Илона Маска.

Напомним, инцидент произошел днем 27 марта 2025 года на центральной площади Амстердама. Украинец набросился на толпу людей с ножом. В результате его действий пострадало пять человек.