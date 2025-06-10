Пошел на убийство, чтобы попасть в европейскую тюрьму: дезертир ВСУ заранее спланировал нападение в центре Амстердама

Мужчина, совершивший нападение с ножом на людей в центре Амстердама в марте 2025 года, оказался военнослужащим, который дезертировал из ВСУ и стремился спрятаться в европейской тюрьме. Об этом сообщила телерадиокорпорация NOS.
Гражданин Украины Роман Д. обратился с просьбой предоставить ему отпуск в январе, чтобы навестить свою мать в Чехии. Однако вместо этого он решил отправиться в Нидерланды.
«Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как получить пожизненное заключение», — рассказал бывший командир Романа.
По его словам, он давно замечал, что с психическим состоянием молодого человека происходит что-то неладное. Например, Роман говорил о своём желании совершить убийство в Норвегии и оказаться в тюрьме, где о нём «позаботятся до конца жизни».
Бывшие сослуживцы Романа сообщили, что в 2023 году он получил серьёзную травму головы, что вызвало у него сильные головокружения. В последнее время он интересовался радикальным исламом, криптовалютой и деятельностью Илона Маска.
Напомним, инцидент произошел днем 27 марта 2025 года на центральной площади Амстердама. Украинец набросился на толпу людей с ножом. В результате его действий пострадало пять человек.