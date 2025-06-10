Журналист Венедиктов* рассказал о взаимоотношениях с Песковым

Журналист отметил, что у него сейчас практически нет личных контактов с официальным представителем Кремля. Однако, по его словам, при необходимости он и Песков могут обратиться друг к другу за помощью. Так, по словам Венедиктова*, он периодически обращается по рабочим вопросам к Пескову.