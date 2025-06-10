Журналист Венедиктов* рассказал о взаимоотношениях с Песковым

Журналист Алексей Венедиктов* заявил, что больше не видится с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Об этом он рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю*.
Ранее Венедиктов* неоднократно рассказывал о дружбе с Песковым.
Журналист отметил, что у него сейчас практически нет личных контактов с официальным представителем Кремля. Однако, по его словам, при необходимости он и Песков могут обратиться друг к другу за помощью. Так, по словам Венедиктова*, он периодически обращается по рабочим вопросам к Пескову.
— Естественно, отношения (c Песковым — прим. «ВМ») заморозились, но профессиональная часть сохранилась, — заявил Алексей Венедиктов*.
5 марта 2022 года главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова* освободили от должности. Как отметил журналист, он займется развитием собственных исторических проектов. До этого Венедиктов* заявил, что совет директоров компании «Эхо Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.