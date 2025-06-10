Уплывший из Стамбула в Россию кот-иммигрант Бурак обрёл семью

«Я рассказала семье эту удивительную историю. У меня есть маленький сын. И он сразу сказал, что хочет забрать этого кота себе. Мы ждали три месяца, вели в семье переговоры и решили, что мы хотим забрать его. Ребёнок очень ждёт кота», — поделилась инспектор таможни Елена Исламова в беседе с kp.ru.