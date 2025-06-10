Уплывший из Стамбула в Россию кот-иммигрант Бурак обрёл семью

Коту пришлось пожить три месяца в таможенной зоне, пока на него оформляли документы. Зато теперь у него есть ветеринарный паспорт. Пушистому красавцу осталось пройти осмотр, после чего он будет готов к переезду.
«Я рассказала семье эту удивительную историю. У меня есть маленький сын. И он сразу сказал, что хочет забрать этого кота себе. Мы ждали три месяца, вели в семье переговоры и решили, что мы хотим забрать его. Ребёнок очень ждёт кота», — поделилась инспектор таможни Елена Исламова в беседе с kp.ru.
Напомним, история о турецком коте-иммигранте стала достоянием общественности в марте — усатый пассажир тайком пробрался на российский корабль и без билета доплыл до Новороссийска. А накануне Life.ru сообщал, что Бурак обзаведётся российской пропиской и останется жить в нашей стране.