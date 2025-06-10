«Лавандовый раф» Василенко признался, что встречался с Жанной Фриске

Василенко также вспомнил, как однажды спросил Фриске, как она справляется с тем, что люди подходят к ней и говорят о ней, но на самом деле путают ее с кем-то другим. На это знаменитость ответила, что она актриса, добавив, что если ее перепутали с кем-то, то это не имеет значения.