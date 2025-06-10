«Лавандовый раф» Василенко признался, что встречался с Жанной Фриске

Российский блогер и бывший владелец водочного бизнеса Николай Василенко в YouTube-шоу Forbes рассказал, что в 2000-х годах у него были отношения с певицей Жанной Фриске. Он отметил, что их знакомство произошло случайно. По словам блогера, он не догадывался, что его бывшая возлюбленная станет известной артисткой.
— У нас были с ней отношения. Мы встречались. Да, серьезно. В 2003—2005 годах, давно. Жанна классная, — поделился он.
Василенко также вспомнил, как однажды спросил Фриске, как она справляется с тем, что люди подходят к ней и говорят о ней, но на самом деле путают ее с кем-то другим. На это знаменитость ответила, что она актриса, добавив, что если ее перепутали с кем-то, то это не имеет значения.
Блогер стал популярным в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и общается со зрителями, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда спокойного и улыбающегося Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, а также амбассадором добра в России.
В апреле он дал интервью журналистке Ксении Собчак. Та призналась, что удивлена скромности жилья Николая Василенко — вместо роскошной усадьбы она увидела уютный и светлый коттедж. Предприниматель ответил ей, что считает себя консерватором и чувствует неловкость, выделяясь на фоне других.