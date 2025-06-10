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Власти Эстонии переименовали Русский театр в Таллине

Как отметил худрук Дмитрий Петренко, сменив название, театр намерен привлечь эстоноязычную публику.

Источник: Аргументы и факты

Русский театр в Таллине переименовали в Театр Сюдалинна, заявил художественный руководитель театра Дмитрий Петренко.

Как отметил худрук, сменив название, театр намерен привлечь эстоноязычную публику.

«Театр должен быть интересен не только русскоязычным зрителям. Темы, формы, имена и названия будут привлекать эстоноязычную публику. Переход на субтитры вместо синхронного перевода поможет приблизиться к этому», — следует из заявления Петренко.

Напомним, ранее сообщалось, что на стене одного из домов в эстонской Нарве появилась проекция с посланием властям республики, которые хотят ввести запрет на территории страны на русский язык.