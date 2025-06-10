Власти Эстонии переименовали Русский театр в Таллине

Русский театр в Таллине переименовали в Театр Сюдалинна, заявил художественный руководитель театра Дмитрий Петренко.
Как отметил худрук, сменив название, театр намерен привлечь эстоноязычную публику.
«Театр должен быть интересен не только русскоязычным зрителям. Темы, формы, имена и названия будут привлекать эстоноязычную публику. Переход на субтитры вместо синхронного перевода поможет приблизиться к этому», — следует из заявления Петренко.
Напомним, ранее сообщалось, что на стене одного из домов в эстонской Нарве появилась проекция с посланием властям республики, которые хотят ввести запрет на территории страны на русский язык.