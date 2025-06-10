Футболистам сборной Узбекистана подарили авто за выход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев распорядился подарить автомобили всем игрокам и членам тренерского штаба сборной Узбекистана после первого в истории выхода национальной команды в финальную часть чемпионата мира, который состоится в 2026 году, сообщили пресс-службе главы государства.
Торжественная церемония вручения наград прошла после отборочного матча Узбекистан — Катар 10 июня на ташкентском стадионе «Бунедкор», в которой одержали победу хозяева поля со счетом 3:0.
«Глава государства вручил спортсменам знаки почетных званий, ордена и медали. Кроме того, игрокам и специалистам были подарены автомобили марки BYD», — говорится в сообщении.
Автомобили для каждого члена сборной выставили у футбольного поля.
Ранее сообщалось, что 5 июня сборная Узбекистана по футболу в предпоследнем матче группы А отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) в Абу-Даби сыграла с командой ОАЭ со счетом 0:0. В результате узбекские футболисты набрали в девяти матчах 18 очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе.
Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.