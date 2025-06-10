Футболистам сборной Узбекистана подарили авто за выход на ЧМ-2026

Ранее сообщалось, что 5 июня сборная Узбекистана по футболу в предпоследнем матче группы А отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) в Абу-Даби сыграла с командой ОАЭ со счетом 0:0. В результате узбекские футболисты набрали в девяти матчах 18 очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе.