Экзамен для мигрантов в РФ с 2026 года полностью перейдет в электронный формат

«С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — говорится в публикации. Могилевский рассказал, что сейчас ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом, проходит опытную эксплуатацию. На этой платформе экзамены сдают во всех регионах Сибирского федерального округа, в ЛНР и некоторых других субъектах. Также обсуждается возможность введения устной части экзамена.