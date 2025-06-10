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Экзамен для мигрантов в РФ с 2026 года полностью перейдет в электронный формат

В России обсуждается возможность введения устной части экзамена для иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан с 2026 года будет проводиться исключительно в онлайн-формате. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский в Telegram-канале ведомства.

«С 1 января 2026 года экзамен будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — говорится в публикации. Могилевский рассказал, что сейчас ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом, проходит опытную эксплуатацию. На этой платформе экзамены сдают во всех регионах Сибирского федерального округа, в ЛНР и некоторых других субъектах. Также обсуждается возможность введения устной части экзамена.

На данный момент на платформе достигнута точность оценивания устных ответов иностранных граждан в 87%. В ближайшие месяцы планируется завершить доработку системы.

Как сообщал KP.RU, недавно учителя оценили сложность тестов для детей-мигрантов при поступлении в школу. Депутат Госдумы Сергей Миронов назвал их слишком легкими. «Мы столкнулись с саботажем», — заявил он.