Беспорядки в Лос-Анджелесе раскололи США: на администрацию Трампа подали в суд

Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп пытается заглушить беспорядки, которые в Лос-Анджелесе только набирают оборот. На фоне этого губернатор Ньюсом заявил о недопустимости применения оружия по гражданским лицам, которые по сути являются митингующими.