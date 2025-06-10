Беспорядки в Лос-Анджелесе раскололи США: на администрацию Трампа подали в суд

Глава штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против администрации президента США Дональда Трампа с целью «незамедлительного» прекращения «милитаризации Лос-Анджелеса». Об этом рассказал чиновник у себя в аккаунте соцсети X.
«Я только что подал иск в суд, чтобы незамедлительно остановить продолжающуюся и ненужную милитаризацию Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении от губернатора Калифорнии.
Нужно отметить, что президент США Дональд Трамп пытается заглушить беспорядки, которые в Лос-Анджелесе только набирают оборот. На фоне этого губернатор Ньюсом заявил о недопустимости применения оружия по гражданским лицам, которые по сути являются митингующими.
Ранее KP.RU опубликовал рассказ россиянки, которая оказалась в эпицентре митингов в Лос-Анджелесе. Женщина рассказывала о своих странах и говорила, что митингующих боевиков подвозили автобусами. Мирные граждане испытывали неподельный ужас, глядя на стычки протестующих с полицией и армией.