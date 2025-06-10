«Быстро стали близкими»: «Человек — лавандовый раф» Василенко раскрыл детали романа с Жанной Фриске

Напомним, Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года, экс-солистке «Блестящих» было 40 лет. Причиной смерти стала агрессивная форма рака мозга, с которой певица боролась полтора года. А недавно её 12-летний сын почтил память матери, получив именную баскетбольную майку с номером 74, символизирующим год рождения певицы. Юный баскетболист увлечён спортом, и эта форма стала для него первой.