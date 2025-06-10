Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителям назвали главные ошибки в уходе за салоном автомобиля

Автоэксперт Евтеев: кухонные спреи навсегда оставят пятна на панели авто.

Источник: Комсомольская правда

Обычная бытовая химия и губки не подойдут для ухода за приборной панелью автомобиля, так как могут оставить на ней разводы и царапины. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» автоэксперт Евгений Евтеев.

— Универсальный кухонный спрей отмывает пластик, но растворяет его защитное покрытие. Через несколько месяцев такой уход приведет к выцветанию, растрескиванию и стойким пятнам, которые уже не убрать, — предупредил специалист.

Он добавил, что для очистки салона надо использовать только автомобильные аксессуары с мягким ворсом. А переднюю панель покрывать специальной полиролью. Если этого не делать, пластик выгорит и потеряет цвет.

Ранее «Известия» рассказали о водительских привычках, которые ускоряют износ автомобиля. Так, некоторые водители пренебрегают допустимой перевозимой массой и чересчур нагружают свой автомобиль. Ударные нагрузки быстрее изнашивают подвеску. Еще она вредная привычка — проезжать «лежачих полицейских» на полной скорости.

Тем временем «Москва 24» передает, что оптимизировать траты на ремонт авто помогут соблюдение сервисных интервалов и регулярные проверки.