Водителям назвали главные ошибки в уходе за салоном автомобиля

Обычная бытовая химия и губки не подойдут для ухода за приборной панелью автомобиля, так как могут оставить на ней разводы и царапины. Об этом заявил в беседе с изданием «Газета.Ru» автоэксперт Евгений Евтеев.
— Универсальный кухонный спрей отмывает пластик, но растворяет его защитное покрытие. Через несколько месяцев такой уход приведет к выцветанию, растрескиванию и стойким пятнам, которые уже не убрать, — предупредил специалист.
Он добавил, что для очистки салона надо использовать только автомобильные аксессуары с мягким ворсом. А переднюю панель покрывать специальной полиролью. Если этого не делать, пластик выгорит и потеряет цвет.
Ранее «Известия» рассказали о водительских привычках, которые ускоряют износ автомобиля. Так, некоторые водители пренебрегают допустимой перевозимой массой и чересчур нагружают свой автомобиль. Ударные нагрузки быстрее изнашивают подвеску. Еще она вредная привычка — проезжать «лежачих полицейских» на полной скорости.
Тем временем «Москва 24» передает, что оптимизировать траты на ремонт авто помогут соблюдение сервисных интервалов и регулярные проверки.