Для желудка и иммунитета: врач перечислила полезные свойства рукколы

Руккола — уникальная зелень, обладающая множеством полезных свойств для организма. Ее следует употреблять для профилактики болезней ЖКТ и укрепления иммунитета, такой совет озвучила в разговоре с «Газетой.Ru» озвучила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
— Руккола обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами, способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с инфекциями, — считает доктор.
Медик уточнила, что наибольшую пользу руккола приносит в свежем виде, ее можно сочетать с мясом, рыбой, сыром или же овощами.
По данным «Известий», руккола имеет богатый состав: фолиевая кислота, магний, витамины С и А, клетчатка, железо и кальций, фитохимические вещества. При этом продукт является низкокалорийным.
Ранее Life.ru сообщил, что рукколу можно вырастить дома на балконе. Зелень вырастет меньше, чем за месяц. Только для выращивания дома в магазине нужно искать семена индау или эруки салатной.