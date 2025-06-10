Как выбрать вкусное и полезное мороженое: советы врача

Охладиться вкусным мороженых в летний зной любят не только дети, но и взрослые. Как выбрать угощение, чтобы лакомство было не только вкусным, но и полезным, рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.