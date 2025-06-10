Как выбрать вкусное и полезное мороженое: советы врача

Охладиться вкусным мороженых в летний зной любят не только дети, но и взрослые. Как выбрать угощение, чтобы лакомство было не только вкусным, но и полезным, рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Состав должен быть простым: цельное или сухое молоко, сливочное масло, сливки, небольшое количество сахара, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, — отметила доктор.
Она уточнила, что в качестве ароматизаторов могут выступать ваниль или какао, а также фруктовое пюре, стабилизаторов — желатин, агар-агар. По ее словам, оптимальный вариант жирности сладости — от 8 до 12%.
Ранее Life.ru сообщил, что ключевым отличием настоящего молочного мороженого является отсутствие в его составе растительных жиров.
Неравномерный оттенок или присутствие льда также говорят о том, что покупать продукт не стоит. Белёсый налёт, раскрошенность или липкость глазури могут свидетельствовать о низком уровне производства или нарушении условий хранения, передает телеканал «Царьград».