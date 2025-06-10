Макрон дал Европе несколько месяцев на введение запрета в отношении подростков: «Мы не можем ждать»

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с заявлением после нападения учащегося на смотрительницу средней школы. По мнению главы государства, именно социальные сети приводят подростков к таким преступлениям. В связи с этим президент Франции обратился к Европе. Он планирует полностью запретить подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, транслировал телеканал France 2.
Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ждет соответствующего решения от европейцев. Если никаких действий не последует, продолжил глава государства, то Франция введет запрет самостоятельно в отношении местных детей. По словам президента, соцсети побуждают к агрессии.
«Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать», — подытожил Эмманюэль Макрон.
Напомним, 14-летний школьник напал на сотрудницу учебного заведения в городе Ножан. Он нанес смотрительнице смертельные ранения.