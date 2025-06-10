Макрон дал Европе несколько месяцев на введение запрета в отношении подростков: «Мы не можем ждать»

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с заявлением после нападения учащегося на смотрительницу средней школы. По мнению главы государства, именно социальные сети приводят подростков к таким преступлениям. В связи с этим президент Франции обратился к Европе. Он планирует полностью запретить подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями, транслировал телеканал France 2.