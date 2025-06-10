В Москве открылся Всероссийский форум «Здравница-2025»

В Москве 9 июня открылся Всероссийский форум «Здравница-2025». Главная выставка санаторно-курортной отрасли страны собрала в технопарке «Сколково» ведущих врачей, ученых, представителей органов государственной власти, индустрии гостеприимства, производителей медицинской техники, товаров и услуг, разработчиков инноваций в области здравоохранения и реабилитации.
Форум продлится до 11 июня, за три дня работы на его площадках будут представлены более 500 докладов. Ожидается, что мероприятия в «Сколково» посетят около 6500 человек. В работе выставки принимают участие 140 компаний-участников.
Всероссийский форум «Здравница» проводится уже 25 лет. Его организатором выступает Национальная курортная ассоциация при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Совета Федерации, Госдумы, Управления Делами Президента РФ, Российской академии наук, Министерства обороны РФ, Агентства стратегических инициатив, ФМБА России, Торгово-промышленной палаты, Роскачества и других организаций.
Конгрессные мероприятия форума проходят сразу на девяти площадках. Его участники делятся инновационными медицинскими технологиями, успешными практиками оздоровительного туризма, опытом в сфере сохранения здоровья. Научная программа форума представлена докладами по самому широкому кругу актуальных тем, посвященных вопросам реабилитации, восстановительной и превентивной медицины, ментального здоровья, медицинского менеджмента, корпоративного здоровья, лидерства и менеджмента, маркетинга и многого другого.
В работе форума участвуют представители курортов, санаториев и организаций здравоохранения из разных регионов России. Фото предоставлено организаторами мероприятия.
Выставочная экспозиция форума разместилась на площади в 4 тысячи квадратных метров и включает более 30 разделов. Участники выставки представили диагностическое, лечебное и вспомогательное оборудование и технологии для климато-, бальнео- и грязелечения, массажа, термотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры, остеопатии, косметологии и эстетической медицины. Свою продукцию демонстрируют производители и дистрибьюторы лечебного и профилактического питания, оборудования для тренажерных залов, спа, бассейнов и пляжей.
В год 80-летия Победы на форуме представили уникальный спецпроект «Память поколений», посвященный деятельности санаториев во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта российские здравницы делятся архивными документами, фотографиями и кадрами кинохроники, рассказывающими о работе сотрудников в годы войны.
«Представленные документы будут переданы в исторические архивы и размещены в музее “Дорога памяти”. Кроме того, материалы будут использованы для создания обзорного фильма о значимости работы госпиталей, организованных на базе санаториев, или непосредственно работы самих санаториев в военные и послевоенные годы, в частности, о работе медиков, внесших важный вклад в реабилитацию солдат и возвращение в строй защитников Отечества», — рассказали организаторы проекта.
Особое внимание уделяется лечению и реабилитации участников специальной военной операции. В преддверии открытия форума в столичном парке «Патриот» 8 июня прошел круглый стол «СВОи и НАШИ: участники СВО и врачи о значимости санаторно-курортного лечения в восстановлении боеспособности, медицинской и социально-психологической реабилитации и адаптации в обществе».