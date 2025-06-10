В Москве открылся Всероссийский форум «Здравница-2025»

«Представленные документы будут переданы в исторические архивы и размещены в музее “Дорога памяти”. Кроме того, материалы будут использованы для создания обзорного фильма о значимости работы госпиталей, организованных на базе санаториев, или непосредственно работы самих санаториев в военные и послевоенные годы, в частности, о работе медиков, внесших важный вклад в реабилитацию солдат и возвращение в строй защитников Отечества», — рассказали организаторы проекта.