Не только жажда: врач рассказала, как определить обезвоживание в жару

В результате обезвоживания организм теряет больше жидкости, чем получает, что может привести к нарушению работы организма. Особенно важно следить за уровнем гидратации в жару, когда потоотделение усиливается. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова.