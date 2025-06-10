Не только жажда: врач рассказала, как определить обезвоживание в жару

В результате обезвоживания организм теряет больше жидкости, чем получает, что может привести к нарушению работы организма. Особенно важно следить за уровнем гидратации в жару, когда потоотделение усиливается. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Гюльнара Сеидова.
Специалист перечислила признаки обезвоживания: жажда; сухость во рту и слизистых оболочках; темная и концентрированная моча; уменьшение объема мочеиспускания; головная боль и слабость; усталость, головокружение или ощущение слабости; мышечные судороги.
«Вода — лучший и самый доступный источник гидратации. Ее следует пить небольшими порциями и часто. Электролитные напитки (например, изотонические напитки, растворы для регидратации) помогают восполнить потерянные соли и минералы», — отметила врач.
Ранее Life.ru сообщил, что недостаточное потребление воды приводит к тому, что ногти теряют свой блеск, становятся ломкими, и создается впечатление, будто они плохо растут. При обезвоживании не удастся отрастить красивые и длинные ногти.
«Москва 24» предупредила, что если день жаркий или человек перенервничал, много общался, то испарение воды из организма увеличивается.